WSJ: влияние Нетаньяху на Трампа снизилось на фоне иранского конфликта WSJ: ситуация вокруг Ирана ослабила позиции Нетаньяху в глазах Трампа

Москва29 июл Вести.Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон показал ослабление его позиций в диалоге с администрацией США.

По сравнению с прежними встречами с Дональдом Трампом нынешний уровень влияния главы израильского кабмина стал заметно ниже на фоне иранского конфликта, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

(Нетаньяху – прим. ред.) прибыл в Вашингтон, имея значительно меньше влияния, чем во время предыдущих визитов, и был очень хорошо осведомлен о том, что президент захочет обсудить или что может его разозлить говорится в публикации

По данным газеты, перед визитом израильского премьера глава Белого дома за закрытыми дверями в беседах с доверенными лицами признался, что разочарован действиями Нетаньяху на фоне затянувшегося конфликта с Тегераном.

28 июля в Вашингтоне состоялись встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они, как отметил американский лидер в соцсети Truth Social, прошли "очень хорошо".