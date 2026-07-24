Нетаньяху отправится в Вашингтон для встречи с Трампом 27 июля

Нетаньяху отправится в Вашингтон с визитом 27 июля для встречи с Трампом Нетаньяху отправится в Вашингтон для встречи с Трампом 27 июля

Москва24 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон с официальным визитом для встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 июля. Об этом заявили в его канцелярии.

Уточняется, что Нетаньяху полетит в США по приглашению Трампа.

В пресс-службе премьер-министра также сообщили, что он также примет участие в похоронах сенатора США Линдси Грэма.

В то же время американские СМИ пишут, что Трамп якобы сознательно уклоняется от очных встреч с Нетаньяху, так как не желает его видеть.