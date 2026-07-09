NewsNation: встреча Трампа и Нетаньяху на данный момент не запланирована

Встреча Трампа и Нетаньяху пока не запланирована NewsNation: встреча Трампа и Нетаньяху на данный момент не запланирована

Москва9 июл Вести.Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не запланирована. Об этом сообщила журналист телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на представителя Белого дома.

Она напомнила, что американский лидер ранее рассказал порталу Axios, что Нетаньяху сам попросил его о встрече.

Встреча Трампа и Нетаньяху на данный момент не запланирована написала Мейер в соцсети X

Нетаньяху ранее назвал Трампа и весь американский народ "дорогими друзьями" и выразил уверенность в том, что у Израиля "одна судьба" и общие ценности с Соединенными Штатами.