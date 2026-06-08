N12: Нетаньяху "вроде бы согласился" с просьбой Трампа не отвечать на удар Ирана

N12: Нетаньяху "вроде бы" принял просьбу Трампа не отвечать на удар Ирана N12: Нетаньяху "вроде бы согласился" с просьбой Трампа не отвечать на удар Ирана

Москва8 июн Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "вроде бы согласился" с просьбой президента США Дональда Трампа не отвечать на удар со стороны Ирана. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника канала, американский лидер во время телефонного разговора попросил Нетаньяху не реагировать на ракетный удар Ирана и дать еще несколько дней для завершения переговоров по соглашению с Ираном.

Нетаньяху пытался убедить Трампа занять другую позицию и выразил сомнения по поводу этой просьбы, но в конечном итоге вроде бы согласился с просьбой президента [США] говорится в материале

Ранее портал Ynet сообщил, что Вашингтон призвал Израиль подождать несколько дней с ответом на удары со стороны Ирана, чтобы оценить шансы на заключение соглашения с Исламской Республикой.