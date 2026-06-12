Axios: премьер Израиля не был заранее уведомлен о заявлениях президента США

Axios: заявление Трампа о соглашении с Ираном застали Нетаньяху врасплох Axios: премьер Израиля не был заранее уведомлен о заявлениях президента США

Москва12 июн Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался не предупрежден о заявлениях президента США Дональда Трампа относительно прогресса в переговорах с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

Ранее Трамп заявил, что отменил планировавшиеся удары по Ирану и вскоре намерен объявить место и дату подписания соглашения с Тегераном. По его словам, ключевые пункты договоренности уже согласованы между США, Израилем и другими сторонами.

Нетаньяху не был заранее предупрежден, и его застало врасплох, когда Трамп опубликовал свое изначальное заявление о сделке пишет Axios со ссылкой на источник

Позднее президент США сообщил журналистам, что, по его мнению, руководство Ирана уже одобрило соглашение с Вашингтоном. Трамп также допустил, что документ может быть подписан уже в ближайшие выходные в Европе.

На этом фоне внимание международного сообщества вновь сосредоточилось на переговорах вокруг иранской ядерной программы и перспективах снижения напряженности на Ближнем Востоке.