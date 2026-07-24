WSJ: Трамп сознательно уклоняется от встреч с Нетаньяху, не желая его видеть

СМИ: Трамп не хочет видеть Нетаньяху и избегает личных встреч WSJ: Трамп сознательно уклоняется от встреч с Нетаньяху, не желая его видеть

Москва24 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сознательно уклоняется от очных встреч с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, так как не желает его видеть. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации пишет издание Wall Street Journal.

Трамп выражает недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, периодически заявляя своим помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться говорится в публикации

Ранее телеканал CNN информировал, что Нетаньяху на протяжении нескольких недель добивается встречи с американским лидером. По сведениям канала, оба политика не виделись лично с февраля, однако продолжают регулярно общаться по телефону.

Как отметил собеседник газеты, представители израильской стороны стараются устроить переговоры двух руководителей. По данным издания, Нетаньяху может прибыть в США уже на следующей неделе, чтобы присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), но эта поездка пока не подтверждена.

В начале июня портал Axios утверждал, что Трамп потерял самообладание и употребил нецензурную лексику во время одной из телефонных бесед с Нетаньяху.