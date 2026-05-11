Трамп назвал своей прерогативой переговоры с Тегераном

Москва11 мая Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Тегераном касаются только его самого. Такое заявление он сделал в интервью порталу Axios после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп подчеркнул, что разговор лидеров, состоявшийся вечером в воскресенье, 10 мая, был "очень приятным" Он также отметил, что между ним и израильским премьером сложились хорошие отношения.

Он [Трамп] добавил, что переговоры с Ираном - это "моя ситуация, а не чья-либо еще" говорится в статье

После разговора с Нетаньяху Трамп заявил, что ему "не нравится" ответ Тегерана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В Иране не согласились с его реакцией.