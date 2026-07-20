Трамп: Нетаньяху во время нахождения в США не будет арестован

Трамп рассказал, могут ли в США арестовать Нетаньяху Трамп: Нетаньяху во время нахождения в США не будет арестован

Москва20 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован во время нахождения в США. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

18 июля мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что его администрация изучает возможность задержания Нетаньяху в случае приезда в город.

Нетаньяху никоим образом не будет арестован, ни в какой форме, находясь в США говорится в публикации Трампа

Как выразился Трамп, Нетаньяху воюет против Ирана, который "недавно убил 52 000 невинных протестующих и провел последние 47 лет, убивая американских солдат и других".

Президент США выразил мнение, что единственные, кого надо арестовать, это люди, которые "втянули Иран в эту беспрецедентную череду смертей и разрушений". Трамп добавил, что с этим нужно было разобраться предыдущим президентам.

В 2024 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта из-за военных преступлений в секторе Газа.