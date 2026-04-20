Трамп: Израиль никогда не убеждал меня вступать в войну с Ираном

Трамп опроверг публикации о том, что в войну с Ираном его втянул Израиль Трамп: Израиль никогда не убеждал меня вступать в войну с Ираном

Москва20 апр Вести.Вооруженный конфликт между США и Ираном начался не из-за влияния Израиля. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он опроверг публикации ряда СМИ о том, что в конфликт его втянул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам Трампа, он утвердился в своем желании провести операцию против Исламской Республики, анализируя события 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС провело атаку на израильские поселения.

Израиль никогда не убеждал меня вступать в войну с Ираном. Результаты 7 октября помогли утвердиться моему жизненному убеждению в том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием написал Трамп

Ранее президент США предупредил Исламскую Республику, что в случае завершения перемирия, Вашингтон обрушит на Иран очень много бомб. Прекращение огня между сторонами действует до 22 апреля.