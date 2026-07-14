Трамп заверил, что разногласия не заставили его прекратить поддержку Нетаньяху Трамп заявил, что продолжает поддерживать Нетаньяху

Москва14 июл Вести.Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но не всегда согласен с ним. Об этом сам американский лидер рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Глава Белого дома назвал Нетаньяху "премьер-министром военного времени", который хорошо справляется со своей работой.

Нет, совсем нет. Мы с ним очень хорошо ладим… Иногда я с ним не согласен. И я говорю об этом открыто. И оказываюсь прав сказал американский лидер

Ранее Трамп, говоря о своих отношениях с премьером Нетаньяху, отметил, что тот "знает, кто босс".

Между тем издание Politico написало, что Штаты прекратили делать для Израиля исключение из внешнеполитического принципа "Америка превыше всего". При этом израильское руководство рассчитывало, что администрация президента Дональда Трампа сохранит привилегированное положение еврейского государства во внешней политике США.