Politico: США прекратили делать исключение для Израиля во внешней политике СМИ сообщили о смене внешнеполитического курса Вашингтона в отношении Израиля

Москва28 июн Вести.Соединённые Штаты прекратили делать для Израиля исключение из внешнеполитического принципа "Америка превыше всего", в результате чего еврейское государство фактически утратило статус "особого союзника" Вашингтона. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, израильское руководство рассчитывало, что администрация президента Дональда Трампа сохранит привилегированное положение страны в американской внешней политике.

Но так не могло продолжаться. Нам бы не удалось в течение четырёх лет быть исключением во всех внешнеполитических действиях Америки приводит издание слова неназванного политического советника

Журналисты Politico отмечают, что ключевой фигурой, символизирующей изменение внешнеполитического курса Вашингтона, стал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ранее он выступил с критикой израильского руководства и напомнил, что Соединённые Штаты остаются единственным мощным союзником Израиля на международной арене.

Охлаждение двусторонних отношений подтверждается и статистикой официальных контактов. Если в прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил пять визитов в Вашингтон, то в текущем году он посетил американскую столицу лишь один раз — в феврале. Источники издания сообщают, что новые поездки израильского лидера в Белый дом в настоящее время не планируются, а интенсивность телефонных переговоров между лидерами двух государств существенно снизилась.