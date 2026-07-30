Срыв встречи с Зеленским указал на нежелание Нетаньяху его поддерживать

СМИ: по отмене встречи в США стоит судить об отношении Нетаньяху к Зеленскому Срыв встречи с Зеленским указал на нежелание Нетаньяху его поддерживать

Москва30 июл Вести.Сославшись на плотный график, премьер-министр Израиля отменил запланированную в Вашингтоне встречу с главой киевского режима Владимира Зеленского.

Этим жестом Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не проявляет особого интереса к поддержке Зеленского. Такое мнение высказала журналист ИС "Вести" Лейла Алназарова.

По словам израильского премьера, американцы видят у страны "желание и способность сражаться вместе с США". В Вашингтоне за это "сильно уважают как народ, так и армию обороны Израиля". Тем не менее, подобная позиция израильтян не распространяется на поддержку других союзников США, в частности, Украины.

Вот насколько Израиль уважает Украину, можно, наверное, судить по тому, что Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне заключила Алназарова

Президент США Дональд Трамп 28 июля вел отдельные встречи с Нетаньяху и Зеленским в Белом доме. Позднее оба присутствовали на церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), где, по данным газеты Haaretz, обменялись несколькими короткими репликами.

Нетаньяху и Зеленский не проводили личных встреч с сентября 2023 года, когда оба участвовали в Генеральной Ассамблее ООН.