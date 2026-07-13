Нетаньяху рассказал, что Грэм вышел из себя в ходе их последнего разговора

"Он пришел в ярость": Нетаньяху рассказал о последнем разговоре с Грэмом Нетаньяху рассказал, что Грэм вышел из себя в ходе их последнего разговора

Москва13 июл Вести.Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) "пришел в ярость" во время последнего разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом рассказал сам израильский премьер в эфире телеканала Fox News.

В беседе с сенатором Нетаньяху отметил, что планирует в течение нескольких лет свести военную поддержку Израиля со стороны Вашингтона к нулю. Премьер добавил, что еврейское государство может самостоятельно защищать свои и общие с Америкой интересы.

Он [Грэм] пришел в ярость. Он сказал: "Ни за что, так нельзя" сказал Нетаньяху

Грэм скончался на 72-м году жизни после непродолжительной болезни. Свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп.

В его офисе сообщили, что сенатор, согласно предварительным данным, скончался в результате осложнения болезни сердца.