Москва12 июл Вести.Скандально известный сенатор-русофоб Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) хотел продолжения украинского конфликта, признал американский президент Дональд Трамп.

Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни​​​.

В интервью CNN Трамп заявил, что сам-то он хотел, чтобы война на Украине закончилась быстро, а вот Грэм "был больше настроен на то, чтобы она продолжалась".

Откровенно говоря, он был очень воинственно настроен в том, что касалось этого сказал Трамп

Вскоре после объявления о смерти Грэма Трамп назвал его "одним из величайших людей и сенаторов" и трудолюбивым патриотом.

Грэм, избранный в Сенат в 2002 году, долгое время продвигал политику активного военного вмешательства США и сильной национальной обороны.

Со временем Грэм стал широко известен своими тесными связями с Трампом, против которого сенатор недолгое время баллотировался на пост президента в 2016 году. Кстати, тогда, во время избирательной кампании, Грэм написал в социальных сетях: "Если мы выдвинем Трампа, нас уничтожат... и мы этого заслужим".

Как сообщает Reuters, сам Грэм еще в 2015 году заявил CNN, что Трамп - разжигатель расовой ненависти, ксенофоб и религиозный фанатик, добавив: "Он не представляет мою партию. Он не представляет ценности, за которые борются мужчины и женщины в военной форме".

На иранском ТВ по-своему простились с умершим.

Сенатор Линдси Грэм, известный своей антииранской позицией, отправился в ад

Как заявил ведущий, Грэм был одной из самых жестких антииранских фигур в Конгрессе США и неоднократно поддерживал атаки Трампа на Иран.