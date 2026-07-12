Грэм после визита на Украину жаловался Трампу на усталость Трамп: Грэм жаловался на усталость после поездки на Украину

Москва12 июл Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) незадолго до смерти звонил ему, рассказывал о своей поездке на Украину и говорил, что устал.

Трамп рассказал, что Грэм позвонил ему прошлой ночью после возвращения с Украины. По словам американского лидера, сенатор сообщил, что поездка прошла хорошо, и поделился с ним подробностями визита.

Он позвонил мне прошлой ночью​​​. Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично ... Он был уставшим. Он сказал: "Я устал, потому что это долгая поездка". заявил Трамп в интервью CNN

Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. В офисе сенатора сообщили, что причиной смерти стала непродолжительная внезапная болезнь.

Грэм считался одним из наиболее заметных критиков России в Сенате США и поддерживал ужесточение антироссийских санкций. В 2023 году МВД России объявило его в розыск, а в феврале 2024 года сенатора внесли в перечень террористов и экстремистов.