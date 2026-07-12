Москва12 июл Вести.Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) умер на 72-м году жизни, сообщили в офисе политика.

В субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался после внезапной и непродолжительной болезни говорится в заявлении в официальном аккаунте сенатора в соцсети X

Также отмечается, что семья Грэма просит не нарушать приватность их личной жизни в такой трудный для них момент.

Грэм был членом Сената США с 2003 года. В 2023 году МВД России объявило политика в розыск. В феврале 2024 года Грэм был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.