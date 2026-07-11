Грэм: Белый дом одобрил пошлины в 500% для покупателей ресурсов у России

Грэм заявил, что США введут пошлины в 500% для покупателей ресурсов у РФ Грэм: Белый дом одобрил пошлины в 500% для покупателей ресурсов у России

Москва11 июл Вести.Белый дом выразил поддержку законопроекту, предложенному сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российские энергоносители.

Об этом Грэм написал в социальной сети X.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива призвана предоставить президенту США Дональду Трампу новые инструменты для урегулирования конфликта.

Этот закон ... позволит Трампу ввести тарифы на ведущие страны, покупающие дешевую российскую нефть и газ написал Грэм

В соответствии с положениями законопроекта, планируется ввести 500-процентные пошлины на товары, импортируемые в США из стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. Документ был разработан более полутора лет назад, однако до последнего времени его продвижение оставалось приостановленным.

Сенатор утверждает, что его законопроект о санкциях против России способен существенно изменить текущую ситуацию, задействовав дополнительные рычаги воздействия для содействия прекращению конфликта.

Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что западные санкции, направленные против РФ, не работают. По его словам, сложившаяся из-за ограничений Запада ситуация только играет Москве на руку.