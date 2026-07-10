Москва10 июл Вести.Западные санкции, направленные против России, не работают, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Сейчас [готовятся принять] 21-й пакет санкций. Ну, уже 20 пакетов [было], не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают отметил Патрушев

При этом, добавил помощник президента, сложившаяся из-за ограничений Запада ситуация играет России на руку.

Я считаю – и слава богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости, политической, экономической, технологической. Вот то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, а они в нужный момент сказали, что прекращают сотрудничество – посмотрим на авиацию, на тот же "Суперджет". В какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество, и нам пришлось потратить столько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались отметил Патрушев

Председатель Морской коллегии подчеркнул, что импортонезависимость России не означает, что наша страна должна отказываться от взаимодействия с другими государствами. Однако при этом РФ должна быть способна произвести нужное собственными силами, подчеркнул Патрушев.

Я говорю об импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества [с другими странами], должны сотрудничать. Но как только они откажутся [от сотрудничества], это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость заключил Патрушев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. Глава государства назвал способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов одним из ключевых показателей технического и научного суверенитета страны. Президент также отметил уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114, подчеркнув, что он очень хороший.