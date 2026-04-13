Москва13 апр Вести.Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что украинские спецслужбы при поддержке соседних для РФ государств целенаправленно ведут против России "морскую войну", против портовой инфраструктуры и торгового флота. В интервью "Российской газете" он подчеркнул, что попытки Запада ограничить судоходство и торговлю с Россией, включая использование военных методов, носят все более откровенный характер. Такие удары, по словам Патрушева, должны требовать согласия тех стран, над которыми летят дроны.

Патрушев обратил внимание на ситуацию в Ла‑Манше, где фрегаты российского Военно‑Морского флота сопровождают танкеры с российской нефтью, чтобы обеспечить их безопасность. По его словам, такие меры выработаны решением Морской коллегии и могут быть расширены в случае дальнейшего усиления давления на российское судоходство в международных водах.

По мнению Патрушева, страны НАТО используют учения в Черном море для формирования антироссийского плацдарма, в том числе на базе Румынии. Он подчеркнул, что реальные угрозы безопасности для региона в значительной степени исходят от украинского режима, который, по его словам, наводняет черноморскую акваторию минами и беспилотными катерами, создавая угрозу для судов и побережий соседних государств.

Патрушев указал также на рост числа атак украинских беспилотников на российские порты в Балтийском море, включая Усть‑Лугу и Приморск. Он подчеркнул, что такие маршруты требуют тщательной подготовки и согласования с властями стран, над которыми пролетают беспилотники.

Соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море считает Патрушев

Помощник президента отметил, что прибалтийские страны и Финляндия, предоставляя свое воздушное пространство для ударных БПЛА, фактически становятся прямыми участниками атак на российскую территорию и инфраструктуру. В числе примеров он привел сообщения о том, что эстонским гражданам рассылают смс‑оповещения о возможном появлении беспилотников, а финские власти воздерживаются от требований к Украине прекратить удары по Ленинградской области.

Патрушев обратил внимание и на ситуацию в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, где, по его оценке, Япония вновь становится источником военных угроз. Он заявил, что японский флот уже вышел за рамки "сил самообороны" и превратился в мощную военно‑морскую силу, оснащенную современными подводными лодками, ракетами и перспективными системами, включая дальнобойные ракетные комплексы и лазерное вооружение.

Помощник президента резюмировал, что общая ситуация в Мировом океане становится все более напряженной: на фоне усиливающейся военной активности НАТО, роста числа атак ударных БПЛА и пиратских сценариев в морях целый ряд мировых норм и принципов международного морского права постепенно утрачивает значение.