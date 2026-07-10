Николай Патрушев: сила необходима России для того, чтобы ее уважали

Патрушев объяснил, для чего России нужна сила Николай Патрушев: сила необходима России для того, чтобы ее уважали

Москва10 июл Вести.России необходима сила для того, чтобы ее уважали, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

Патрушев подчеркнул, что сила нужна везде, однако применять ее нужно только в особых случаях.

Когда будешь сильным, тебя будут уважать. Вспомните, как нас уважали в период императора Александра III, Александра I. Ведь Наполеон напал на нас, когда он практически был поддержан всей Европой. А потом был разгромлен. После этого к нам отношение было совершенно другое. Хотя, как мы себя корректно вели, когда вошли в Париж, об этом тоже все знают. Поэтому сила нам необходима для того, чтобы уважали отметил помощник президента

Николай Патрушев также считает, что силу России в том числе поможет обеспечить импортонезависимость, которая позволит развивать экономику.