Москва10 июл Вести.России необходим сильный военно-морской флот (ВМФ), иначе западные партнеры ее "задушат" экономически, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ИС "Вести".

Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России, нас экономически задушат… Нам нужен и сильный торговый флот. Когда мы начали кооперацию с нашими якобы партнерами, то мы рассчитывали на то, что это будет честное экономическое сотрудничество. Они это прекратили и хотят нас удушить, санкции вводят, "теневой флот" обозначают