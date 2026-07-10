Москва10 июл Вести.Западные представители, воспитанные на идеях неонацизма, ведут войну против РФ. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко высказал помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты. Они, видимо, были воспитаны на идеях неонацизма, нацизма, фашизма и против нас. Их задача - нас ликвидировать пояснил он

Основной ареной этого противостояния, как ранее отмечал Патрушев, становится мировой океан.

Они шире смотрят, они хотят оторвать нас от международных морских маршрутов. Они хотят закрыть Балтийское море, сделать его своим внутренним, и об этом они не стесняются говорить. Они хотят перекрыть нам доступ в Черное море. Они планируют мероприятия в Арктике, в частности, в Баренцевом море, где находятся наши базы. Мы это все знаем и, безусловно, противостоим этому заявил он

Также, по его мнению, военно-морскому флоту РФ необходимо действовать активно и оказываться под носом у вероятного противника, не дожидаясь его появления у наших границ.