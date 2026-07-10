Москва10 июлВести.Нацизм не ликвидирован, как многие думали, он начинает процветать, и это необходимо пресечь, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.
До некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован. Но мы сегодня воочию видим, что он не только не ликвидирован, а он ярко начинает процветать. И, конечно, надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. И в этом смысле надо работатьподчеркнул Патрушев
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов напомнил, чем обернется возрождение нацизма.