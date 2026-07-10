Москва10 июл Вести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ИС "Вести" дал совет молодому поколению, подчеркнув, что нужно заниматься тем, что интересно.

Нужно так жить, чтобы у тебя был интерес. Неважно, чем ты занимаешься. Особенно в детстве, определиться очень сложно. Но у тебя есть наставники, они будут подсказывать, а ты уже сам должен сориентироваться. Тогда у тебя будет потребность все время глубже понять, что происходит, и совершенствоваться. Но заниматься чем-то одним, я думаю, это приведет к какому-то ограничению с точки зрения развития. Поэтому должно быть несколько направлений, которыми нужно увлекаться считает Патрушев

В школе и институте Николай Патрушев занимался волейболом, однако сделал выбор не в пользу спортивной карьеры. Но несмотря на это, он продолжает оставаться верным любимому делу, три раза в неделю играет в волейбол, а также возглавляет Наблюдательный совет Всероссийской федерации волейбола.