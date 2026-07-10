Патрушев: у меня все время была "борьба мотивов", когда я заканчивал школу

Патрушев столкнулся с внутренней борьбой, когда заканчивал школу Патрушев: у меня все время была "борьба мотивов", когда я заканчивал школу

Москва10 июл Вести.Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев признался в интервью ИС "Вести", что столкнулся с внутренней борьбой, когда заканчивал школу и пришло время выбирать ВУЗ.

Патрушев учился в физико-математической школе в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что сомневался в выборе дальнейшего пути.

Мне, кстати, учеба давалась достаточно легко. И спорт давался достаточно легко. И у меня все время была борьба мотивов, когда я заканчивал школу. То ли мне идти в технический ВУЗ, то ли мне пойти по линии спорта. В этот момент борьба мотивов присутствовала отметил Патрушев

Он также рассказал, что пришел в школу, которая сегодня носит имя Пьера де Кубертена случайно.

Я, во-первых, пришел в эту школу, как и многие другие вещи происходили, случайно. Сборная города по волейболу тренировалась в других залах. И в это время их поставили на ремонт. Сказали, что временно месяц, по-моему, или два, мы потренируемся вот в такой-то школе. Ну, я и пришел в эту школу. И читаю там, значит заканчивал восьмой класс, учился в восьмом классе, а девятый-десятый, там как раз мне повезло, были только девятый и десятые классы, там с первого по восьмой в этой школе не было. И математический уклон. Я думал: "Вот это школа та, которая мне нужна" рассказал помощник президента РФ

Ранее Патрушев признался, что в свое время ушел из волейбола из-за учебы. По его словам, он серьезно занимался волейбольным спортом, но совмещать это увлечение с учебным процессом стало сложно.