Патрушев: суда с минами на днище регулярно приходят в российские порты

Торговые суда с прикрепленными минами регулярно приходят в российские порты Патрушев: суда с минами на днище регулярно приходят в российские порты

Москва15 июн Вести.В порты российских городов часто приходят суда с минами, которые закреплены на днище. Об этом "Российской газете" рассказал помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Практически это плавучие бомбы, уточнил он.

Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах говорится в сообщении

На Западе прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ России, отметил Патрушев. Поэтому важными задачами является укрепление боевой готовности флота и способность противостоять всему спектру угроз - беспилотникам, кибератакам, диверсиям, уточнил помощник президента.