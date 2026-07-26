Москва26 июл Вести.Важнейшей задачей для России является сохранение и модернизация ее атомного подводного флота, который выступает основой морских стратегических ядерных сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, за годы своего существования отечественный флот прошел через суровые испытания, делом доказав всему миру, что Россия по праву является великой морской державой. Патрушев подчеркнул, что поддержание высокой боеготовности и технологическое обновление подводных крейсеров остаются ключевыми приоритетами в сфере обеспечения национальной безопасности и стратегического сдерживания.