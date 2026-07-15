Патрушев: ВМФ способен гарантировать безопасность России на всех направлениях

Патрушев заверил в способности ВМФ обеспечить полную безопасность России Патрушев: ВМФ способен гарантировать безопасность России на всех направлениях

Москва15 июл Вести.Военно-Морской Флот (ВМФ) России обладает необходимым потенциалом для надежной защиты рубежей страны на всех стратегических направлениях и при любом сценарии развития международной ситуации.

Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

Глава коллегии напомнил, что в 2026 году отечественные морские силы готовятся отметить свой 330-летний юбилей.

По словам помощника главы государства, личный состав флота достойно выполняет свой долг, делая все возможное для решительного и твердого отстаивания государственных интересов в любых точках Мирового океана. Он также добавил, что страна искренне гордится достижениями выдающихся отечественных флотоводцев и первооткрывателей.

ВМФ прошел через многие испытания, заявив на весь мир о России как о великой морской державе подчеркнул Патрушев

Ранее Патрушев заявил, что российскому ВМФ необходимо действовать активно, оказываться под носом у вероятного противника, не дожидаясь его появления у морских границ РФ.