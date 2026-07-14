Патрушев заявил, что у Запада не получится развалить Россию Патрушев: Запад не сможет развалить Россию

Москва14 июл Вести.Запад не сможет развалить Россию сейчас, как и не смог это сделать в 1990-х годах. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что противники России используют "старые рецепты": истощить ресурсы РФ и мобилизовать террористов на борьбу с ней, разжечь межэтнические противоречия, взрастить пятую колонну, заразить умы молодых людей.

Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых сказал Патрушев

По его словам, в мире всегда были ненавидящие Россию силы, которые были готовы задействовать весь свой потенциал для ее уничтожения.

Ранее Патрушев отметил, что государства Запада завидуют природным богатствам России. Он добавил, что у стран западного мира постоянно сохраняется желание разделить РФ на части.