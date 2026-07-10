Москва10 июл Вести.Страны западного мира завидуют природным богатствам России. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ, глава наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола Николай Патрушев.

Все завидуют России, - будь то империя, Советский Союз или сегодняшняя [Российская Федерация], - завидуют нашим богатствам, нашей территории. И у них [у Запада] постоянное желание разделить нашу страну на части