Москва10 июлВести.Страны западного мира завидуют природным богатствам России. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ, глава наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола Николай Патрушев.
Все завидуют России, - будь то империя, Советский Союз или сегодняшняя [Российская Федерация], - завидуют нашим богатствам, нашей территории. И у них [у Запада] постоянное желание разделить нашу страну на частисказал он
Ранее Николай Патрушев указывал, что Мировой океан постепенно становится главной ареной борьбы Запада против России.