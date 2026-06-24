Медведев: Запад хочет добиться поражения РФ в глобальном масштабе Медведев: Запад намерен добиться поражения России в глобальном масштабе

Москва24 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости заявил, что западные страны стремятся добиться стратегического поражения РФ и ее капитуляции на ключевых направлениях, для чего намеренно нагнетают обстановку и провоцируют ядерный конфликт.

Политик подчеркнул, что действия западных элит направлены на сохранение глобального напряжения.

По словам зампреда Совбеза, именно поэтому в западном политическом дискурсе активно продвигается тезис о возможном применении ядерного оружия.

При этом Медведев выразил уверенность в том, что представители западных государств в глубине души осознают катастрофические последствия ядерного противостояния.

Игрища с этим ничем хорошим закончиться для них не могут сказал Медведев

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о заинтересованности Европы в поражении России.