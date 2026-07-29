Медведев: Западу не удалось подчинить РФ через "договоренности"

Запад не сумел подчинить Россию Медведев: Западу не удалось подчинить РФ через "договоренности"

Москва29 июл Вести.Страны Запада хотели подчинить Россию, используя "договоренности", а теперь, когда им этого не удалось, испытывают разочарование. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, путем "договоренностей" Запад хотел подчинить РФ своей воле.

Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами, условно, договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Я имею в виду, прежде всего, западные страны сказал Медведев, выступая с лекцией на форуме "Территория смыслов"

Однако странам Запада не удалось достичь этой цели, и теперь они "испытывают жесточайшее разочарование", констатировал зампред СБ РФ.

Ранее Медведев заявил, что Европа всегда будет для России заклятым врагом.