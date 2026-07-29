Москва29 июлВести.Страны Запада хотели подчинить Россию, используя "договоренности", а теперь, когда им этого не удалось, испытывают разочарование. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, путем "договоренностей" Запад хотел подчинить РФ своей воле.
Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами, условно, договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Я имею в виду, прежде всего, западные странысказал Медведев, выступая с лекцией на форуме "Территория смыслов"
Однако странам Запада не удалось достичь этой цели, и теперь они "испытывают жесточайшее разочарование", констатировал зампред СБ РФ.
Ранее Медведев заявил, что Европа всегда будет для России заклятым врагом.