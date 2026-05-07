Москва7 маяВести.Европейский союз не смог достичь целей, которые преследовал в борьбе против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной RT.
Он отметил, что в "еэсовской" кампании ведущую роль пытается играть Германия.
Ни одна из целей еэсовской "анти-СВО", в которой ФРГ де-факто стремится играть первую скрипку, не достигнутаподчеркнул Медведев
Он также высказался о милитаризации Германии. По словам зампреда СБ РФ, Россия в связи с этим обязана держать готовые к боестолкновениям войска на западных границах страны.