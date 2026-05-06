ЕС хочет подчинить Россию концепции "мира посредством силы", считает Медведев Медведев: животный страх неприемлемого урона Европы предотвратит конфликт с РФ

Москва6 мая Вести.Европейские страны пытаются навязать России концепцию "мира посредством силы". Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье для RT он указал, как предотвратить крупный конфликт.

Нам хотят навязать концепцию "мир посредством силы". Значит ответить мы можем только "безопасностью России через животный страх Европы" написал Медведев

Зампред Совбеза считает, что уговоры, односторонние шаги и демонстрация благих намерений не должны быть инструментами России по предотвращению "большой бойни". Германия и другие страны Европы должны понять, что им будет нанесен неприемлемый урон в случае реализации плана "Барбаросса 2.0".

Медведев также заявил, что Германия так и не прошла полный процесс денацификации.