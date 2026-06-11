Медведев: в ближайшем будущем давление на Россию сохранится

Медведев предположил, что в ближайшем будущем давление на РФ будет сохраняться Медведев: в ближайшем будущем давление на Россию сохранится

Москва11 июн Вести.Давление на Россию сохранится в ближайшем будущем, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он отметил, что ни одна страна в современной мировой истории не подвергалась такому объему незаконных ограничений, как Россия.

Мы тоже люди здравомыслящие - и с вами понимаем, в ближайшие годы, в ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы "Единой России"

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Россия должна давать и дает ответ на это беспрецедентное давление извне.

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу усилить санкционное давление на Россию.