Москва31 маяВести.Европе необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza.
Политик назвала Украину "первой линией обороны" и призвала обеспечить ее вооружением.
Мы должны оказать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных санкцийсказала она
Фредериксен также считает, что Запад вынуждает Киев воевать со связанными за спиной руками.
Действия Евросоюза противоречат его же заявлениям о стремлении к миру на Украине. По словам замглавы МИД РФ Александра Глушко, Брюссель предпринимает лишь шаги, ведущие к эскалации и затягиваю кризиса и упустил шанс стать миротворцем в украинском кризисе.