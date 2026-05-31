Европе необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza.

Политик назвала Украину "первой линией обороны" и призвала обеспечить ее вооружением.

Мы должны оказать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных санкций сказала она

Фредериксен также считает, что Запад вынуждает Киев воевать со связанными за спиной руками.

Действия Евросоюза противоречат его же заявлениям о стремлении к миру на Украине. По словам замглавы МИД РФ Александра Глушко, Брюссель предпринимает лишь шаги, ведущие к эскалации и затягиваю кризиса и упустил шанс стать миротворцем в украинском кризисе.