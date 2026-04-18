Диесен: РФ может ударить по Европе в ответ на поставки военной помощи Киеву

Москва18 апр Вести.Москва может ударить по Европе в качестве ответной реакции на предоставление Украине оборонной поддержки.

Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Преподаватель напомнил, что страны Европы, как правило, не отправляли оружие воюющим государствам, поскольку тогда они становились бы участниками конфликта.

Если мы продолжим идти по такому же пути, то я полагаю, что РФ нанесет ответные удары написал Диесен в публикации

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что, если в Европе начнется рецессия из-за тарифных войн президента США Дональда Трампа, то это приведет к сокращению поддержки киевского режима.