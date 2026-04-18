Москва18 апрВести.Москва может ударить по Европе в качестве ответной реакции на предоставление Украине оборонной поддержки.
Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
Преподаватель напомнил, что страны Европы, как правило, не отправляли оружие воюющим государствам, поскольку тогда они становились бы участниками конфликта.
Если мы продолжим идти по такому же пути, то я полагаю, что РФ нанесет ответные ударынаписал Диесен в публикации
Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что, если в Европе начнется рецессия из-за тарифных войн президента США Дональда Трампа, то это приведет к сокращению поддержки киевского режима.