Москва23 апр Вести.Европе стоит задуматься о необходимости поддержки Украины, которая наносит ущерб поставкам нефти в страны Европейского союза своими атаками. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, чем дольше затягивается конфликт на Ближнем Востоке, тем выше будут цены на нефть, и если в этих условиях еще и сократятся поставки энергоносителей через территорию России, то кризис станет еще более заметным для Европы.

Если говорить о поставках казахстанской нефти в Европу, то помимо северной ветви "Дружбы" они могут идти, например, через Усть-Лугу и через Новороссийск. Вообще большая часть казахстанской нефти идет через Новороссийск. Есть Каспийский трубопроводный консорциум, который довозит казахстанскую нефть до Новороссийска, там она загружается в танкеры. Очень важно отметить, что эти альтернативные маршруты, как, кстати, и сама "Дружба", подвергаются атакам со стороны Украины. Поэтому, в общем-то, тем, кто эту нефть собирается покупать, имеет смысл задуматься о том, зачем поддерживать Украину, которая, собственно, наносит ущерб этим поставкам – самым натуральным физическим образом, военным, с помощью военной силы. Может быть, у кого-то в Европе по этому поводу проснется наконец логический фактический анализ сказал Митрахович

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о прекращении поставок нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая.