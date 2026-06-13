Лидеров ЕС предостерегли от попыток перенести войну в РФ Профессор Диесен: желание перенести войну в РФ приведет к конфликту в Европе

Москва13 июн Вести.Попытки перенести войну на территорию России в итоге приведут к тому, что конфликт придет в Европу. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в соцсети X.

Навязчивое стремление европейских лидеров перенести войну на территорию России, скорее всего, приведет к тому, что война придет на территорию Европы говорится в публикации

Так он отреагировал на статью Politico о том, что Киев собирается попросить у союзников дополнительные 20 млрд помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня. Эти деньги, как уверяет Владимир Зеленский, планируется потратить на средства ПВО, дроны, боеприпасы, РЭБ и дальнобойное оружие.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава киевского режима стремится разжечь глобальный конфликт под видом защиты Европы.