UnHerd: у Европы возникнут проблемы, если не прийти к соглашению с РФ по Украине

Профессор Кембриджского университета предупредил Европу из-за позиции по РФ UnHerd: у Европы возникнут проблемы, если не прийти к соглашению с РФ по Украине

Москва7 июн Вести.Европу ожидают серьезные проблемы, если она в ближайшее время не начнет договариваться с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в статье на платформе UnHerd.

По его мнению, иной подход к сложившейся ситуации глубоко ошибочен.

В статье отмечается, что продолжающееся давление европейских властей на Россию может привести к бесконечному конфликту. Европа будет вынуждена усиливать милитаризацию, что приведет к оттягиванию еще больших средств на военные нужды.

Для Украины же отсутствие переговоров с РФ станет непреодолимым барьером на пути восстановления собственной экономики.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия должна пойти на уступки в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.