Москва2 июлВести.Ради успешных переговоров по урегулированию украинского конфликта Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России. Об этом пишет The American Conservative.
И Украина, и Россия должны быть включены в более обширную структуру безопасности, в которой им будет комфортно. <…> Без согласия Москвы стабильному миру не быватьотметили авторы публикации
Журналисты также напомнили, что игнорирование настойчивых предупреждений России по поводу расширения НАТО привело к конфликту.
По словам авторов материала, Европейский союз выиграет от налаживания контактов с Москвой. При этом подчеркивается, что поддержка киевского режима не приближает окончание конфликта.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для возобновления диалога с Европой.