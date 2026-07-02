TAC: Европе нужно осознать "красные линии" России ради мира на Украине

Европе нужно осознать "красные линии" России ради мира на Украине, пишут СМИ TAC: Европе нужно осознать "красные линии" России ради мира на Украине

Москва2 июл Вести.Ради успешных переговоров по урегулированию украинского конфликта Европе необходимо принять во внимание "красные линии" России. Об этом пишет The American Conservative.

И Украина, и Россия должны быть включены в более обширную структуру безопасности, в которой им будет комфортно. <…> Без согласия Москвы стабильному миру не бывать отметили авторы публикации

Журналисты также напомнили, что игнорирование настойчивых предупреждений России по поводу расширения НАТО привело к конфликту.

По словам авторов материала, Европейский союз выиграет от налаживания контактов с Москвой. При этом подчеркивается, что поддержка киевского режима не приближает окончание конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия для возобновления диалога с Европой.