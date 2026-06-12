JDD: требования лидеров Европы к России заведомо неконструктивны JDD: Европа и Киев выдвигают России неконструктивные требования по Украине

Москва12 июн Вести.Украина и ее европейские союзники выдвигают России неконструктивные требования, которые Москва заведомо не может принять, указывается в публикации во французском журнале Le Journal du Dimanche.

В статье отмечается, что Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии и Британии Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц несколько дней назад изложили свои условия урегулирования на Украине.

Они выдвигают для России условия, которые Москва не может принять априори указывает автор публикации Ксения Федорова

Отмечается, что это не конструктивный диалог, а ультиматум.

С такими условиями практически предопределено, что Россия откажется от переговоров, и Европа снова сможет сказать, что президент РФ Владимир Путин "не хочет мира", полагает автор статьи.

В украинском конфликте Европа действует не как миротворец, а как участник конфликта, "который подливает масла в огонь", добавляется в публикации.

В документе по итогам встречи лидеров "евротройки" были перечислены условия, которые выдвигает Европа для достижения долгосрочного мира. Среди них – немедленное прекращение боевых действий, переговоры на основе линии соприкосновения, при этом "евротройка" против любого изменения границ Украины силовым путем.