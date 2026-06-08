Лидеры Британии, Франции и ФРГ выдвинули условия для мира на Украине

Лидеры "евротройки" назвали условия для украинского урегулирования Лидеры Британии, Франции и ФРГ выдвинули условия для мира на Украине

Москва8 июн Вести.Лидеры Великобритании, Франции и ФРГ выступили за участие европейцев в переговорах по урегулированию украинского конфликта и перечислили условия для мира на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "евротройки", опубликованном по итогам встречи в Лондоне.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией "при активном участии США и европейских стран", говорится в заявлении.

В документе также перечислены условия для достижения долгосрочного мира. Среди них – немедленное прекращение боевых действий и проведение переговоров на основе имеющейся линии соприкосновения, при этом "евротройка" против любого изменения границ Украины силовым путем.

Также европейские лидеры настаивают на гарантиях безопасности для Киева, которые включают развертывание иностранного военного контингента с участием стран из "коалиции желающих". Кроме того, в сделке уделено внимание и европейской безопасности – так, "любые элементы переговоров", касающиеся стран ЕС и НАТО, должны согласовываться с ними.

При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС заявила, что Европа пока не видит условий для переговоров с Россией и готовит 21-й пакет антироссийских санкций.