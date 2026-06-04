В Европе работают над планом по переговорам между Россией и Украиной

Bloomberg: Германия, Франция и Британия готовят план по переговорам РФ и Украины В Европе работают над планом по переговорам между Россией и Украиной

Москва4 июн Вести.Германия, Франция и Великобритания ведут разработку совместного плана по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, Европа хочет избежать продления украинского кризиса на еще одну зиму, поэтому пытается возобновить контакты сторон конфликта.

Представители трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании - обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон. Они также обсуждали этот вопрос со своими украинскими коллегами сказано в публикации

При этом Европа не намерена давить на главу киевского режима Владимира Зеленского по переговорам, оставляя за ним окончательное решение по этому вопросу.

Ранее Reuters сообщил, что между Европой и Россией постепенно открывается окно для переговоров по украинскому урегулированию.

Кроме того, Зеленский заявил, что существует "окно возможностей" для переговоров между Россией и Украиной – оно будет открыто до наступления следующей зимы. При этом он хочет провести переговоры с российской стороной до наступления этого срока.