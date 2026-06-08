Москва8 июн Вести.Франция, Великобритания и Германия используют идею о переговорах с РФ по украинскому кризису как отвлекающий маневр. Об этом ИС "Вести" заявила журналист Анастасия Попова.

Франция, Великобритания и Германия говорят о том, что они активно готовятся к переговорам с Россией, активно ищут человека, который мог бы представлять европейские и украинские одновременно интересы. Но с другой стороны, конечно, все эти страны только и делают, что вкладывают деньги в военную промышленность, как они это называют - в оборону. На деле, конечно, они готовятся к войне, и это очевидно. В декларации в Лондоне было заявлено о том, что помимо, конечно, переговоров, - это как бы такой отвлекающий маневр, главное, во что хотят вкладывать деньги, это в развитие дальнобойного оружия в беспилотники и в системы ПВО отметила Попова

По ее словам, выдвигаемые Европой условия в качестве гарантий безопасности для Украины "немножко нереальные".

Переговоры, как считают эти страны, должны отталкиваться от тех границ, которые сейчас по факту есть на фронте. Кроме того, [должны быть] некие гарантии безопасности. Несмотря на то, что Россия не раз говорила, что такие условия абсолютно неприемлемы, эту идею продолжают продвигать. И Европа делает вид, что готовится к переговорам, но на деле, конечно, готовится к войне, объявляет сроки и переводит свою экономику на военные рельсы сказала она

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели в Лондоне переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В Москве заявили, что совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании по Украине говорит о противоречивости позиции европейских властей.