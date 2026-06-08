Москва8 июн Вести.Заявление лидеров Великобритании, Франции и Германии о переговорах с Москвой может быть европейским планом "Б" либо всего лишь дипломатической подготовкой очередной волны террористических ударов Украины по России. Об этом заявил ИС "Вести" политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили за активное участие Европы и США в переговорах с Москвой, подчеркнув при этом необходимость поддержать Киев поставками ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия.

Это происходит еще и на фоне террористических атак киевского режима по Луганской Народной Республике, по территориям ДНР, Запорожской и Херсонской областей, по регионам в глубине России, по Петербургу, по Кронштадту. Все это напоминает какой-то политический сюрреализм сказал Камкин

Политолог отметил: идут разговоры об увеличении поставок оружия Украине, госсекретарь Марко Рубио открыто заявляет, что США никогда не были нейтральной страной, а всегда поддерживали и будут поддерживать киевский режим, глава которого выступает с письмом российскому президенту, хамским по своему содержанию и оформлению. И одновременно с этим звучат заявления о мирном урегулировании.

Логика нормального человека не в состоянии вместить в себя такую богатую палитру сюрреализма. Единственное, что можно предположить, если, конечно, в Европе еще остались относительно адекватные люди, - что европейцы готовят своего рода план "Б". На тот случай, если к столь часто декларируемой ими дате 2029-2030 год европейцы побоятся вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией, либо будут к этому не готовы, то тогда они выпустят какой-то альтернативный план переговорного процесса. Но уже сейчас этот план до боли напоминает Минские соглашения. Поэтому здесь, на мой взгляд, идет операция по дипломатическому прикрытию, подготовке очередной волны террористических ударов киевского режима, не более того заявил Камкин

Политолог также прокомментировал утверждения СМИ о том, что Зеленский на фоне обострения отношений с Варшавой полетел в Лондон через Молдавию, а не через Польшу.

Хамство Зеленского и его абсолютная политическая близорукость сослужили ему злую службу, фактически приведя к глубокому кризису в отношениях с одним из своих европейских спонсоров. А Молдавия - это в целом калька Украины. То, что сейчас происходит в Молдавии, это примерно Украина 2012-2013 года. Точнее, может быть, скорее даже ющенковская Украина, когда тот (Виктор Ющенко, президент Украины в 2005-2010 гг. - прим. ред.) раздавал направо и налево звания героев Украины самым одиозным преступникам из времен Второй мировой войны сказал Камкин

Нынешние власти Молдавии держат курс на конфронтацию с Россией, добавил он.