Британия, Франция и Германия начнут производство дальнобойного оружия для ВСУ

Британия, Франция и Германия увеличат производство оружия для Киева Британия, Франция и Германия начнут производство дальнобойного оружия для ВСУ

Москва8 июн Вести.Британия, Франция и Германия наладят совместное производство дальнобойных систем вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечено в совместном заявлении глав трех стран.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели в Лондоне переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Главы трех стран подчеркнули срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разработать противоракетные и дальнобойные системы вооружений, чтобы поддержать устойчивость ВСУ отмечено в совместном заявлении

Зеленский отправился в Британию через воздушное пространство Молдавии на фоне обострения отношений с Польшей.

Конфликт между Варшавой и Киевом возник из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имени "Героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в Росси). Такие действия Киева возмутили Варшаву.

Между тем Стармер, Макрон и Мерц почти час обсуждали возможность налаживания диалога Евросоюза с Россией без Зеленского.