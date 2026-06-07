Лидеры Франции, ФРГ и Британии час обсуждали переговоры с РФ без Зеленского

Европейские лидеры час обсуждали конфликт на Украине без Зеленского Лидеры Франции, ФРГ и Британии час обсуждали переговоры с РФ без Зеленского

Москва7 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на протяжении часа обсуждали без главы киевского режима Владимира Зеленского возможности диалога с Россией.

Как выяснило РИА Новости, европейские лидеры прибыли на Даунинг-стрит в около 18.30 (20.30 мск). Около часа они вели переговоры в закрытом формате. Зеленский приехал только к 19.20.

Примерно через 20 минут после начала встречи с украинским лидером главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал на соседнюю территорию британского МИДа.

Ранее Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Евросоюзом о выделении кредита в 90 миллиардов евро.