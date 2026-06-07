Кот Ларри ушел с Даунинг-стрит перед приездом Зеленского Кот Ларри снова покинул резиденцию премьера Британии перед приездом Зеленского

Москва7 июн Вести.Кот Ларри, живущий в резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне, покинул ее перед переговорами по Украине с европейскими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Это происходит уже не в первый раз.

Вечером 7 июня на Даунинг-стрит проходят переговоры между Стармером, Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Ларри вышел из резиденции главы правительства после того, как внутрь зашли Мерц и Макрон. Этот момент показали в эфире канала "Россия 24".

Ларри - главный мышелов Даунинг-стрит, который занимает этот пост с 2011 года. Он уже не раз отметился нелюбовью к Владимиру Зеленскому: так, в декабре 2025 года он отпрыгнул от украинца, когда тот подошел к двери резиденции вместе со Стармером, а в октябре 2024 года выбежал из здания, когда туда зашел Зеленский.