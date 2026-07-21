Москва21 июлВести.Знаменитый мышелов резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит - кот Ларри - отказался отвечать на вопрос журналистки о том, как он планирует уживаться с собакой нового главы правительства Энди Бернема.
У Бернема, как утверждается, есть собака по кличке Аксель. Как вы будете с ней уживаться?спросила журналистка телеканала CNN
Кот Ларри не стал слушать вопрос и отошел от корреспондента, оставив тему без комментариев.
20 июля в СМИ распространилась новость о том, что кот Ларри ожидает нового премьера Великобритании Бернема перед дверью резиденции.
Кот Ларри - главный мышелов резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Появился на этом посту в феврале 2011 года, когда его привезли из приюта, предположительно, в 4-летнем возрасте. Он стал первым котом, получившим титул "Главный Мышелов Резиденции Правительства".