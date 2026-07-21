Кот Ларри не стал комментировать будущее соседство с собакой нового премьера

Кот Ларри не стал давать комментарии о собаке нового премьера Британии Кот Ларри не стал комментировать будущее соседство с собакой нового премьера

Москва21 июл Вести.Знаменитый мышелов резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит - кот Ларри - отказался отвечать на вопрос журналистки о том, как он планирует уживаться с собакой нового главы правительства Энди Бернема.

У Бернема, как утверждается, есть собака по кличке Аксель. Как вы будете с ней уживаться? спросила журналистка телеканала CNN

Кот Ларри не стал слушать вопрос и отошел от корреспондента, оставив тему без комментариев.

20 июля в СМИ распространилась новость о том, что кот Ларри ожидает нового премьера Великобритании Бернема перед дверью резиденции.

Кот Ларри - главный мышелов резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Появился на этом посту в феврале 2011 года, когда его привезли из приюта, предположительно, в 4-летнем возрасте. Он стал первым котом, получившим титул "Главный Мышелов Резиденции Правительства".